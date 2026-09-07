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Benelli TRK 902 Xplorer 2027, Bukan Untuk Pemula

Benelli TRK 902 Xplorer 2027, Bukan Untuk Pemula
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Benelli TRK 902 Xplorer terbaru. Foto: benelli

jpnn.com - Ada sensasi beda saat melihat Benelli TRK 902 Xplorer 2027 untuk pertama kali.

Garis bodi tegas dan tatapan lampu depannya seolah mengajak kita segera pergi melintasi batas kota.

Benelli tampak tak main-main menggarap segmen petualang kali ini.

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Di balik bajunya yang agresif, tersembunyi mesin dua silinder paralel 904 cc DOHC.

Semburan tenaga 93 hp dan torsi 90 Nm diklaim terasa menyentak sejak putaran bawah.

Karakternya pas untuk merayap di tanjakan tanah pegunungan maupun melibas trek lurus antarkota.

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Urusan jelajah jauh pun makin tenang berkat tangki gambot berkapasitas 21 liter.

Namun, motor jelas bukan untuk pemula yang baru belajar merayap.

Ada sensasi beda saat melihat Benelli TRK 902 Xplorer 2027 untuk pertama kali. Harganya hampir Rp 200 juta

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