Benfica vs Real Madrid: Jose Mourinho Waspadai Kebangkitan Raja UCL

jpnn.com - Benfica tidak ingin jemawa saat kembali berhadapan dengan Real Madrid pada babak playoff Liga Champions 2025/26.

Pelatih Benfica Jose Mourinho menilai Los Blancos tentu tidak ingin mengulang hasil buruk seperti pada pertemuan sebelumnya yang berakhir dengan kekalahan 2-4.

Pada laga fase grup, Benfica mampu meraih kemenangan lewat dua gol Andreas Schjelderup pada menit ke-36 dan 54'.

Adapun dua gol lainnya dicetak melalui penalti Vangelis Pavlidis pada menit ke-45+2 serta gol dramatis kiper Anatoliy Trubin pada menit ke-90+8.

Mourinho menyebut hasil tersebut justru akan menjadi cambuk bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa untuk melakukan revans.

"Mereka terluka dan layaknya seorang raja yang terluka, itu berbahaya."

"Kami akan memainkan leg pertama dengan dengan ambisi dan kepercayaan diri," ujar manajer kelahiran 26 Januari 1963 itu.

Pelatih berjuluk The Special One tersebut berharap Nicolas Otamendi dan kolega mampu memaksimalkan peluang saat tampil di leg pertama melawan Real Madrid.