Bengkel Binaan Yayasan AHM Jadi Penopang Ekonomi Daerah Hingga Buka Peluang Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Di balik aktivitas servis sepeda motor, bengkel-bengkel binaan Yayasan Astra Honda Motor (AHM) kini berkembang menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah.
Lewat program Astra Honda Youthpreneurship Program (AHYPP), para pemilik bengkel tak hanya membangun usaha mandiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan hingga menjadi tempat belajar bagi siswa SMK.
Dalam setahun terakhir, 24 bengkel binaan AHYPP membukukan omzet gabungan lebih dari Rp7,9 miliar dan menyerap 43 tenaga kerja.
Sejumlah bengkel, bahkan berhasil melakukan ekspansi dengan membuka cabang baru, seperti MAN Motor di Yogyakarta dan Bali Motor di Bali.
Pemilik Bali Motor di Karangasem, Bali, Agus Eka Guncara Bisma, mengaku pendampingan dari Yayasan AHM berperan besar dalam perkembangan usahanya.
Saat ini, bengkelnya mempekerjakan tujuh karyawan sekaligus menjadi lokasi praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa SMK.
Guna memperkuat daya saing para pelaku usaha, Yayasan AHM kembali menggelar pelatihan pada 25-26 Juni 2026 di Bandar Lampung.
Sebanyak 18 pemilik bengkel dari berbagai daerah dibekali materi kepemimpinan, komunikasi, digitalisasi, hingga pemasaran, serta mengikuti tantangan penjualan dan kunjungan ke bengkel percontohan.
Di balik aktivitas servis sepeda motor, bengkel-bengkel binaan Yayasan Astra Honda Motor (AHM) kini berkembang menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah.
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