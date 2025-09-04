Bengkel Modern SiTepat Digital Motoshop Hadir di Bekasi, Ada Banyak Promo

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop kini makin luas menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Terbaru, jaringan bengkel modern SiTepat Digital Motoshop hadir di Jl. Kaliabang Bungur, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi. Ini outlet ke-28.

Ekspansi itu menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat penetrasi pasar, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan servis motor yang cepat, berkualitas, dan transparan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan jumlah pengguna sepeda motor di wilayah Jabodetabek menunjukkan tren signifikan.

Hal itu membuka peluang besar bagi SiTepat menghadirkan layanan bengkel modern yang memberikan pengalaman servis lebih praktis dan responsif.

Sebagai bagian dari perayaan pembukaan, outlet baru di Bekasi menghadirkan promo spesial berupa servis CVT gratis selama 30 hari pada September.

Selain itu, ada berbagai potongan harga menarik untuk produk dan layanan tertentu.

“Pembukaan outlet ke-28 menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan solusi servis motor yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini."