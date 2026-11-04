Bengkel Motor SiTepat Buka Outlet di Bali, Tawarkan Promo Gratis Servis

jpnn.com, BALI - SiTepat Digital Motoshop, jaringan bengkel motor modern kembali melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka outlet baru di kawasan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Rabu (4/11).

Kehadiran outlet baru itu menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memberikan kemudahan masyarakat terhadap perawatan kendaraan, khususnya roda dua.

CEO SiTepat Digital Motoshop I GD. Satya Denanta Putra mengungkapkan kehadiran outlet ini untuk mendekatkan layanan servis motor kepada warga Denpasar Selatan dan sekitarnya.

Bengkel tersebut tidak hanya melayani servis rutin motor matik, ganti oli, aki, dan sparepart, tetapi juga tersedia pilihan ban berkualitas.

Dia menjelaskan alasan melakukan ekspansi di wilayah tersebut karena sebagian warga di Bali setiap harinya mengandalkan motor.

"Kalau bengkelnya dekat, servis rutin jadi lebih gampang dan tidak perlu ditunda. Kami juga melihat kebutuhan akan bengkel yang cepat, transparan, dan nyaman semakin besar," kata Satya dalam siaran persnya, Rabu.

Setiap motor di SiTepat ditangani mekanik bersertifikasi dengan proses pengerjaan yang transparan, sehingga konsumen tahu apa saja yang dikerjakan pada motornya.

"Kami ingin memberikan warga pilihan servis berkualitas dengan standar pengerjaan yang profesional,” ungkapnya.