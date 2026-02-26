menu
Bengkong Naik Kelas! Aurum Hadirkan SOBIZ, Pusat Komersial 24/7 Pertama di Batam

Bengkong naik kelas! Aurum menghadirkan SOBIZ, yang merupakan pusat komersial 24/7 pertama di Batam. Foto dokumentasi Tana Group

jpnn.com, JAKARTA - Sektor pariwisata Batam menunjukkan tajinya pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisman tercatat menembus angka 460 ribu pada kuartal IV 2025. 

Menangkap peluang emas ini, Tana Group resmi memperkenalkan Aurum, sebuah kawasan terpadu yang direncanakan mengubah wajah Bengkong menjadi pusat gaya hidup internasional melalui produk komersial unggulannya, SOBIZ.

Berbeda dengan ruko konvensional, SOBIZ (Shop, Office, and Business) mengusung konsep 24/7 Urban Hub. 

"Ini adalah ekosistem yang menggabungkan bisnis, rekreasi, dan gaya hidup yang aktif sepanjang hari," kata Direktur Tana Group, Francesca dalam pernyataan resminya, Kamis (26/2).

Pembangunan kawasan dengan konsep itu berdasar dari kenyataan bahwa kebutuhan ruang usaha saat ini telah bergeser.

Pengunjung tidak lagi sekadar datang untuk bertransaksi, tetapi mencari pengalaman (experience).

"Kami merancang Aurum bukan sebagai proyek jangka pendek. SOBIZ hadir sebagai bagian dari ekosistem yang dirancang untuk menciptakan traffic berkelanjutan dan memberikan nilai investasi yang stabil," ujarnya.

Setelah fase pertama habis terjual (sold out) dalam hitungan bulan, kini hadir SOBIZ Festive. Produk fase kedua ini tampil memukau dengan desain Neo Retro Style yang estetik dan kekinian.

