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Benidictus Siregar Paling Tepat untuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati

Benidictus Siregar Paling Tepat untuk Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati
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Konferensi pers film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Foto: Tim Sinergi Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Sinergi Pictures bersama Ben Film telah merilis trailer film drama berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya sutradara Kuntz Agus.

Melalui trailer yang dirilis, komika Benidictus Siregar menampilkan gaya akting berbeda dengan menjalani debutnya sebagai pemeran utama film drama.

Dia memerankan sosok Ale, seorang pria berusia 37 tahun yang merasa kehilangan arah dan tak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan hidup tepat pada hari ulang tahunnya.

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Keinginan sederhana Ale untuk menikmati seporsi mie ayam favoritnya justru tertunda karena gerobak langganannya tutup, sehingga memicu perjalanan tak terduga bertemu orang-orang asing.

Pertemuan tersebut perlahan memberi sudut pandang baru bagi Ale bahwa alasan untuk terus melangkah dapat hadir melalui hal-hal yang paling sederhana.

Produser Sinergi Pictures Philip Lesmana mengungkapkan karakter Ale menuntut eskalasi emosi berlapis dan penjiwaan mendalam.

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Oleh karena itu, karakter ini perlu dimainkan oleh aktor yang punya kemampuan akting mumpuni.

Dia menyebut pemilihan Benidictus Siregar sebagai pemeran utama didasarkan pada kemampuan membawakan karakter dengan lapisan emosi yang mendalam.

Debut peran utama drama, Benidictus Siregar memerankan sosok Ale dalam film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

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