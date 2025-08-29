Beniyanto DPR: Blok Masela Harus Jadi Best Practice CCS Sekaligus Pendorong Penciptaan Lapangan Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka menegaskan dimulainya tahap Front-End Engineering Design (FEED) Proyek Lapangan Abadi Blok Masela merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran sektor migas dalam perekonomian nasional.

Dengan nilai investasi mencapai USD 20,94 miliar, proyek ini ditargetkan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35 ribu barel kondensat per hari.

Menurut Beniyanto, keberhasilan proyek Masela tidak semata-mata diukur dari skala produksi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara.

“Masela adalah proyek game changer. Selain potensi menyumbang penerimaan negara yang signifikan, proyek ini menyerap lebih dari 12 ribu tenaga kerja di fase konstruksi dan hampir 850 pekerja di fase operasional. Artinya, multiplier effect-nya nyata untuk mendorong ekonomi nasional sekaligus pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia,” ujar Beniyanto di Jakarta, Jumat (29/8).

Kontribusi Fiskal & Transfer Teknologi

Beniyanto menambahkan dengan proyeksi produksi LNG dan gas pipa yang besar, Blok Masela berpotensi menjadi salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor migas dalam dekade ini.

Dia menekankan pentingnya desain kebijakan fiskal yang memastikan negara memperoleh porsi optimal dari nilai tambah proyek, baik melalui penerimaan langsung maupun efek turunan di sektor industri.

“Investasi sebesar ini jangan hanya menguntungkan korporasi. Negara harus hadir melalui regulasi fiskal yang adil agar penerimaan dari pajak, bagi hasil, maupun domestic market obligation benar-benar optimal,” tegasnya.