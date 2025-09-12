Benny Hasibuan Menilai Isu Darurat Militer Tak Berdasar, Hanya Dibuat-buat
jpnn.com - Aktivis muda Benny Ario Hasibuan menilai isu tentang skenario darurat militer pada aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025, merupakan tudingan tidak berdasar.
Benny memandang isu tersebut digulirkan untuk memicu keresahan di masyarakat, bahkan berpotensi merusak hubungan yang harmonis antara rakyat dan tentara.
"Itu hanya dibuat-buat saja. Situasi masih jauh dan tidak relevan untuk darurat militer," kata dia di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Menurut Benny, TNI sejak era reformasi terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional dan tunduk pada konstitusi serta menjunjung tinggi demokrasi.
"Tidak ada indikasi TNI ingin menciptakan darurat militer. Itu fitnah yang harus dihentikan," ucapnya.
Aktivis HMI itu mengatakan pemberlakuan darurat militer hanya bisa diputuskan Presiden selaku Kepala Negara dalam keadaan luar biasa, bukan berdasarkan atas yang digoreng di ruang publik.
"Demo dan dinamika politik tidak bisa dijadikan alasan untuk menyebar ketakutan seolah negara dalam ancaman perang. Kita harus cerdas membaca situasi," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa lazimnya darurat militer tercipta dalam situasi yang luar biasa. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di Nepal saat ini.
Aktivis muda Benny Ario Hasibuan menilai isu tentang skenario darurat militer pada aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025, merupakan tudingan tidak berdasar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jenderal TNI Perkarakan Ferry Irwandi, Junico Siahaan DPR: Semestinya Diselesaikan Melalui Mediasi
- Dari Seminari hingga Makam Pahlawan, Retret TNI-Polri Tanamkan Nilai Pengabdian
- Yusril Sarankan Pihak TNI Diskusi dengan Ferry Irwandi Dibanding Melaporkan
- Menko Yusril Nilai TNI Tidak Dapat Laporkan Ferry Irwandi Baik Sebagai Institusi
- Kata Jenderal Listyo, Polri Selalu Menjunjung Tinggi HAM
- Dunia Hari Ini: Anak Muda Berunjuk Rasa Soal Pengangguran, PM Nepal Mundur