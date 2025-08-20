Benny Hutapea Berharap Presiden Prabowo Mengatasi Kondisi Industri Sarang Burung Walet Melemah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) Benny Suryo Sabath Hutapea menyampaikan fenomena melemahnya kondisi industri Sarang Burung Walet di Indonesia.

Benny Hutapea sapaan akrabnya menceritakan sejarah bisnis liur walet ini yang sudah berkembang sejak abad ke-17.

Menurut Benny, pada abad ke-17, sarang burung walet dimanfaatkan sebagai makanan sehat untuk tubuh.

Dari catatan tersebut, diketahui bahwa Admiral Zheng He atau disebut Cheng Ho dan armada kapalnya sedang berlayar di laut.

Salah satu armada kapal Zheng He secara tidak sengaja memakan sarang burung walet yang cukup banyak yang terletak di dinding goa.

"Mereka (pelaut China, red) sempat terjebak dalam badai topan, yang membuat mereka kelaparan, karena tidak adanya makanan dan minuman yang memadai. Mereka pun mencari apa saja agar bisa menjadi makanan, salah satunya sarang burung walet,” kata Benny Hutapea di Jakarta, Kamis (20/8/2025).

Menurutnya, tanpa berpikir panjang, mereka kemudian mengambilnya dan berencana untuk memasak sup sarang walet untuk pertama kalinya di dunia. Khasiatnya terasa pada keesokan harinya, karena tubuh mereka lebih fit dan segar.

"Dari sinilah mulai ditemukan salah satu manfaat sarang burung walet untuk kesehatan karena bisa menambah stamina dan kekebalan tubuh,” ucap Benny Hutapea ,pengusaha Sarang Burung Walet ini.