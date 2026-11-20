Benny K Harman Beri Catatan soal UU Perampasan Aset: Jangan Sampai Jadi Macan Kertas
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
Dia menilai pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.
Namun, menurut Benny, keberhasilan aturan tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh kelengkapan materi undang-undang.
Integritas aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penentu.
"Sebaik dan sekomprehensif apa pun materi muatan dalam sebuah undang-undang, efektivitasnya di lapangan pada akhirnya sangat bergantung pada tiga hal: kualitas manusianya, integritas aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat," kata Benny melalui akun @BennyHarmanID di X, Jumat (20/11).
Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga elemen yang menentukan keberhasilan penegakan hukum, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum.
Dia menyebut pengesahan UU Perampasan Aset baru menyentuh aspek pembaruan substansi hukum.
Sementara itu, pembenahan struktur dan budaya hukum masih membutuhkan perhatian serius.
Anggota Komisi III Benny K. Harman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat pelaksanaan UU Perampasan Aset agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.
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