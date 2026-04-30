Benny Rhamdani: Bimteknas DPRD Hanura Memperkuat Kapasitas & Konsolidasi Partai

jpnn.com - PONTIANAK -- Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani mengatakan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi seluruh anggota DPRD dari Fraksi Hanura, menjadi ajang konsolidasi internal partai.

Sebab, partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu akan menghadapi agenda verifikasi faktual parpol dan persiapan menuju kontestasi demokrasi 2029.

Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.

Dia mengungkapkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual.

"Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” kata Benny dalam konferensi pers sebelum bimteknas di Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Kalbar, Kamis (30/4).

Eks kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu juga mengingatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah dapat berdampak serius terhadap arah pembangunan.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui bimteknas menjadi agenda rutin yang strategis bagi Hanura.

“Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” ungkap Benny.