Benny Rhamdani Sebut Partai Hanura Memiliki Slogan Baru, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Benny Rhamdani menyatakan partainya mempunyai slogan baru, yakni "Berpihak Kepada Daerah".

Menurut dia, slogan baru itu menjadi jalan perjuangan, sekaligus menandakan pergerseran orientasi programatik teknokratis ideologi partai.

"Itu akan dituangkan dalam instruksi resmi partai. Dahulu temanya, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'. Sekarang, 'Berpihak Kepada Daerah'. Ke depan, semua kegiatan akan menggunakan tema baru ini," ujar Benny di Yogyakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: Waketum Hanura Berharap Pembahasan RUU Pemilu Selesai Akhir 2026

Slogan berpihakan kepada daerah, lanjut dia, sejalan dengan kondisi kekinian di Tanah Air. Saat ini, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tengah bergejolak, lantaran persoalan anggaran daerah.

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), kata Benny, selalu menegaskan tidak ada Indonesia makmur jika daerah tidak diberdayakan. Karenanya, pengelolaan negara harus memprioritaskan daerah.

"Jadi, Indonesia sentris, dan tidak ada lagi ketimpangan antar daerah. Tidak ada Republik Indonesia tanpa kabupaten, kota, kecamatan, tanpa desa dan kelurahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Benny mengingatkan jika daerah terus bergolak karena merasa tidak adil, akan melahirkan 4D, atau Distrust, Disharmoni, Disobedience, dan Disintegrasi.

"Sebab itu, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Hanura di Yogyakarta, kami merekomendasikan, kebijakan yang mengabaikan daerah, resentralisasi fiskal, tata kelola anggaran dalam kendali pusat, mengkhianati amanat reformasi tentang otonomi daerah. Ini menjadi catatan penting. Sumber daya alam harus sepenuhnya bermanfaat kembali ke daerah," tegas Benny.