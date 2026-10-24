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BenQ Luncurkan Dua Proyektor Simulator Golf Berbasis AI, Ini Keunggulannya

BenQ Luncurkan Dua Proyektor Simulator Golf Berbasis AI, Ini Keunggulannya
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President Director BenQ Indonesia Andryanto C. Wijaya (kanan) saat meluncurkan dua proyektor simulator golf berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yakni AK900ST dan AK800ST, dalam ajang Indonesia Golf Festival 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (23/10). Foto dok. BenQ Indonesia

jpnn.com - BenQ Indonesia resmi meluncurkan dua proyektor simulator golf berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yakni AK900ST dan AK800ST, dalam ajang Indonesia Golf Festival 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (23/10).

Kedua perangkat tersebut diklaim sebagai proyektor simulator golf pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi AI untuk meningkatkan kualitas visual sekaligus mempermudah proses pemasangan.

President Director BenQ Indonesia Andryanto C. Wijaya mengatakan peluncuran ini menjadi langkah awal perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam jajaran produk proyektornya.

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"Hari ini menandai langkah pertama kami dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam portofolio proyektor kami," ujar Andryanto, Jumat (23/10).

Menurut dia, BenQ akan terus mengembangkan teknologi berbasis AI, otomatisasi, dan tampilan adaptif untuk menghadirkan pengalaman proyeksi yang lebih intuitif.

Salah satu teknologi utama yang disematkan pada AK900ST dan AK800ST adalah BenQ AI Sim Sense. Teknologi ini didukung AI Processing Unit (APU) terintegrasi yang memungkinkan proyektor menganalisis kondisi lingkungan simulasi golf secara otomatis.

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Sistem tersebut bekerja dengan memperhatikan sejumlah faktor, mulai dari konten lapangan golf yang ditampilkan, pencahayaan ruangan, hingga karakteristik layar proyeksi atau impact screen.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, AI akan menyesuaikan tingkat kecerahan, kontras, warna, resolusi, dan ketajaman gambar. Dengan demikian, tampilan lapangan golf virtual, seperti tekstur rumput, area fairway, green, hingga kondisi langit, diklaim dapat terlihat lebih realistis.

BenQ meluncurkan dua proyektor simulator golf berbasis A dalam ajang Indonesia Golf Festival 2026, apa saja keunggulannya?

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