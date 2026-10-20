Bentangkan Spanduk 5 Tuntutan Rakyat, Mahasiswa Teriak Revolusi

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan mahasiswa memanjat patung Tugu Tani di Jakarta Pusat, Selasa (20/10), demi membentangkan spanduk berisi lima tuntutan rakyat ketika menggelar demonstrasi di lokasi.

Tampak seorang mahasiswa mulanya memanjat patung setinggi sekitar sebelas meter, lalu diikuti rekan lainnya.

Sementara itu, beberapa rekan dari arah bawah terlihat melemparkan tali untuk membentangkan spanduk berisi lima tuntutan.

Spanduk kemudian terbentang. Perwakikan mahasiswa yang di atas patung meneriakkan revolusi ke arah rekannya.

"Revolusi," kata mahasiswa kepada rekannya.

Mahasiswa-mahasiswa yang lain kemudian meneriakkan kata yang sama, lalu bersama-sama menyanyikan Indonesia Pusaka.

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas yang menamakan diri Komite Sadar menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Demonstrasi digelar mahasiswa saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tepat dua tahun memimpin Indonesia.