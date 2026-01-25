menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Benteng GBLA Belum Runtuh, Kapten Persib Bandung Kirim Peringatan untuk PSBS Biak

Benteng GBLA Belum Runtuh, Kapten Persib Bandung Kirim Peringatan untuk PSBS Biak

Benteng GBLA Belum Runtuh, Kapten Persib Bandung Kirim Peringatan untuk PSBS Biak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Persib Bandung akan memulai kampanye putaran kedua BRI Super Leage dengan menjamu PSBS Biak.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PSBS akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (25/1/2026).

Maung Bandung ingin memperpanjang catatan sempurna delapan kemenangan yang diraih sepanjang putaran pertama.

Baca Juga:

Hal itulah yang ditegaskan oleh gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok.

"Kami sangat kuat saat bermain di kandang dan ingin melanjutkan tren positif itu," kata Klok.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menilai tim sedang dalam suasana positif.

Baca Juga:

Jeda istirahat yang cukup membuat Persib siap tampil maksimal saat menjamu PSBS.

"Kami sudah dua minggu tidak bertanding. Semua pemain dalam kondisi fit dan termotivasi untuk melanjutkan putaran kedua."

Marc Klok bersuara lantang menjelang Persib Bandung vs PSBS Biak pada putaran kedua BRI Super League.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI