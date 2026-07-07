Bentley Bersiap Buka Sejarah Baru Lewat Torcal

jpnn.com - Setelah lebih dari seabad dikenal lewat mobil bermesin bensin berperforma tinggi, Bentley akan meluncurkan mobil listrik pertamanya pada 23 September 2026 di London.

Model anyar tersebut diberi nama Torcal, yang menjadi penanda dimulainya transformasi Bentley di segmen kendaraan listrik premium.

Nama Torcal diambil dari El Torcal de Antequera, kawasan bentang alam karst ikonik di Spanyol.

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Bentley juga menyebut nama itu berakar dari bahasa Latin torquere yang berarti "memutar", sekaligus menjadi asal kata torque atau torsi.

Filosofi tersebut dipilih untuk menggambarkan karakter mobil listrik yang bertenaga, halus, dan responsif.

Meski beralih ke tenaga listrik, Bentley menegaskan Torcal tetap membawa identitas yang telah melekat sejak 1919, yakni kemewahan, craftsmanship khas Inggris, serta performa tinggi.

Kehadirannya juga akan melengkapi lini produk Bentley yang selama ini diisi Continental GT, Flying Spur, dan Bentayga.

Chief Executive Officer Bentley, Frank-Steffen Walliser, mengatakan Torcal dirancang untuk menetapkan standar baru bagi merek tersebut.