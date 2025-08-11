Bentley Mulliner Bersiap Merilis Mahakarya Terakhir, Hanya 12 Unit di Dunia

jpnn.com - Para kolektor dunia harus menerima kejutan dari Bentley Mulliner yang bersiap meluncurkan sebuah mahakarya terbaik mereka.

Melalui divisi coachbuilding Mulliner, mobil koleksi supermewah bernama Bentley Batur Convertible siap dihadirkan untuk unit pertamanya.

Sedan supermewah atap terbuka itu disebut diproduksi sangat terbatas, hanya 16 unit di dunia.

Mobil tersebut akan menjadi salah satu karya terakhir yang menggunakan mesin W12 legendaris sebelum perusahaan sepenuhnya beralih ke elektrifikasi.

Beatley Batur Convertible sepenuhnya hasil kustomisasi yang mencerminkan perpaduan seni, kekuatan, dan eksklusivitas.

Mobil dilapisi warna perak Opalite, sehingga mampu menawarkan kesan elegan dan futuristik.

Sentuhan sporty diwakili garis balap berwarna hitam tegas, diapit aksen oranye Mandarin mencolok dari kap mesin hingga bagian belakang.

Visualisasinya diracik oleh direktur desain Mulliner Andreas Mindt, untuk sebuah grand tourer sejati.