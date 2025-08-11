Bentley Mulliner Bersiap Merilis Mahakarya Terakhir, Hanya 12 Unit di Dunia
jpnn.com - Para kolektor dunia harus menerima kejutan dari Bentley Mulliner yang bersiap meluncurkan sebuah mahakarya terbaik mereka.
Melalui divisi coachbuilding Mulliner, mobil koleksi supermewah bernama Bentley Batur Convertible siap dihadirkan untuk unit pertamanya.
Sedan supermewah atap terbuka itu disebut diproduksi sangat terbatas, hanya 16 unit di dunia.
Mobil tersebut akan menjadi salah satu karya terakhir yang menggunakan mesin W12 legendaris sebelum perusahaan sepenuhnya beralih ke elektrifikasi.
Beatley Batur Convertible sepenuhnya hasil kustomisasi yang mencerminkan perpaduan seni, kekuatan, dan eksklusivitas.
Mobil dilapisi warna perak Opalite, sehingga mampu menawarkan kesan elegan dan futuristik.
Sentuhan sporty diwakili garis balap berwarna hitam tegas, diapit aksen oranye Mandarin mencolok dari kap mesin hingga bagian belakang.
Visualisasinya diracik oleh direktur desain Mulliner Andreas Mindt, untuk sebuah grand tourer sejati.
Para kolektor dunia harus menerima kejutan dari Bentley Mulliner yang bersiap meluncurkan sebuah mahakarya terbaik mereka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 106 Tahun Berdiri, Lambang Bentley Berevolusi, Diklaim Paling Signifikan
- Bentley Bentayga Speed 2025 Diklaim Lebih Buas dengan Sistem Pengendalian Mumpuni
- Bentley Mulliner Terbaru Dapat Pilihan Plug-in Hybrid
- Bentley Bentayga S Hadir Dengan Aura Hitam
- Ducati dan Bentley Berkolaborasi Melahirkan Motor Paling Spesial di Dunia
- Bentley Kembali ke Indonesia, Bentayga Edisi Khusus Diperkenalkan