Bentley Torcal Diklaim Menghadirkan Interior Pertama di Dunia

jpnn.com - Bentley bersiap masuk lebih dalam ke pasar mobil listrik mewah lewat Torcal.

Crossover listrik itu dijadwalkan menjalani debut global pada 23 September 2026.

Torcal menjadi salah satu langkah penting Bentley menuju era elektrifikasi.

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Menjelang peluncurannya, produsen asal Inggris itu mulai membuka sejumlah detail Torcal.

Bukan hanya soal teknologi, Bentley juga menonjolkan material kabin yang dibuat khusus untuk memberikan karakter berbeda pada mobil listrik tersebut.

Salah satunya penggunaan 100 persen wol Merino pada interior.

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Material ini dikenal lembut, hangat, dan mewah, tetapi penggunaannya pada kendaraan selama ini terkendala persoalan daya tahan.

Bentley kemudian menggandeng produsen kain asal Inggris, Fox Brothers, untuk mengembangkan material yang memenuhi standar otomotif.