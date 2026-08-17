Bentrok 2 Kelompok Pemuda di Makassar, Satu Motor Dibakar, 5 Orang Ditangkap Polisi
jpnn.com, MAKASSAR - Polisi mengamankan lima pemuda yang diduga terkait penyerangan antarkelompok dan pembakaran satu unit sepeda motor di Jalan Nuri, belakang Pasar Senggol, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari.
"Kami mengamankan lima orang yang diduga ada kaitannya dengan penyerangan itu, termasuk diduga membakar satu motor dari pihak kelompok Pasar Senggol," kata Kapolsek Mariso Kompol Aris Sumarsono di Makassar, Minggu.
Aris mengatakan peristiwa tersebut bermula ketika sekelompok pemuda mendatangi kelompok lain yang sedang berkumpul di belakang Pasar Senggol.
Kedua kelompok kemudian terlibat saling serang menggunakan batu serta senjata berupa busur dan anak panah.
Dalam kejadian tersebut, satu unit sepeda motor milik salah satu pihak dibakar.
"Penyerangan itu yang kedua. Pertama dari arah depan Pasar Senggol Jalan Opu Daeng Risadju dan kedua terjadi di belakang pasar, Jalan Nuri. Di lokasi kedua ada motor dibakar," katanya.
Personel Polsek Mariso bersama tim gabungan Polrestabes Makassar kemudian mengamankan lokasi dan melakukan penyisiran di sekitar kawasan pascatawuran.
Polisi selanjutnya mengamankan lima pemuda yang diduga terkait dengan penyerangan tersebut dan membawa mereka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.
Satu motor dibakar dalam bentrokan pemuda di Makassar. Polisi turut mengamankan lima orang pelaku.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satlap Tri Cakti Timah Diduga Hadang Polisi, IPW Desak TNI Bertindak
- BMW X5 Tabrak Becak & Gerobak di Jalan Pungkur Bandung, 2 Orang Luka-Luka
- Aksi Mahasiswa Papua di Makassar DIwarnai Kericuhan
- Bus Bawa Jemaah Umrah Kecelakaan di Nagreg, 1 Orang Meninggal
- Polisi Tangkap Mahasiswa Pelaku Penembakan Pakai Airgun
- LSM AMATIR Berdemonstrasi di Mapolda Riau, Begini Tuntutannya