Bentrok Antarwarga Pecah di Halmahera Tengah, Kapolda Maluku Utara Sampaikan Pernyataan

jpnn.com - Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) untuk menahan diri.

Dia mengajak masyarakat tidak terprovokasi seusai terjadi bentrokan antarwarga dua desa di wilayah tersebut.

"Masyarakat saya imbau agar tetap menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang terjadi di Halmahera Tengah," kata Irjen Waris Agono saat dihubungi di Ternate, Jumat (3/4/2026).

Irjen Waris mengatakan aparat kepolisian terus melakukan pemantauan dan langkah preventif guna menjaga situasi di wilayah itu tetap kondusif.

Kapolda menegaskan masyarakat tidak mudah terpancing informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial maupun pesan berantai.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarluaskan foto atau video terkait situasi yang terjadi karena berpotensi memperkeruh keadaan.

"Tahan jari-jari kita, jangan ikut menyebarkan hal-hal yang bisa memancing emosi," tegasnya.

Dalam upaya menjaga situasi, Polda Maluku Utara telah menerjunkan personel dari satuan Brimob dan Direktorat Samapta ke wilayah tersebut.