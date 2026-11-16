Bentrok di Kejati Riau, Mahasiswa Desak Kajati Dicopot Gegara Kasus Musim Mas

jpnn.com - PEKANBARU - Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau berunjuk rasa di depan kantor Kejati Riau, Senin (16/11/2026), menuntut kepastian hukum terkait kasus PT Musim Mas.

Aksi sempat diwarnai ketegangan hingga terjadi bentrokan antara massa mahasiswa dan petugas pengamanan.

Bentrok dipicu Kajati yang tidak kunjung menemui para mahasiswa.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Kepala Kejati Riau dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya karena dinilai belum memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dugaan kejahatan lingkungan.

Ketua Umum PW SEMMI Riau Ihkram Mulya mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik agar Kejati Riau segera menuntaskan perkara yang dinilai terlalu lama berputar antara penyidik dan jaksa.

“Ber­kasnya bergerak, tetapi tidak pernah sampai. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami menagih titik akhir yang terbuka bagi publik,” kata Ihkram.

PT Musim Mas diketahui ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Polda Riau sejak 18 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan perhitungan ahli, dugaan kerugian ekologis dalam perkara tersebut mencapai Rp187.863.860.800.