Bentrok di Malra Menelan Korban Jiwa, Gubernur Maluku Angkat Bicara

jpnn.com - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyerukan perdamaian kepada masyarakat atas bentrokan antarwarga yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Dia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi isu yang dapat memperkeruh situasi.

"Menyikapi kejadian konflik tersebut, saya mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan," kata dia di Ambon, Minggu (29/3/2026).

Dia menyebut konflik yang terjadi di Ohoi Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, beberapa hari lalu telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian harta benda.

Hendrik menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta pendekatan adat, sembari menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Orang nomor satu di Maluku itu juga meminta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan informasi bohong (hoaks), melainkan memperkuat pesan perdamaian, persaudaraan, dan nilai kasih yang diwariskan para leluhur.

Selain itu, dirinya juga mengajak para raja, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta elemen masyarakat lainnya untuk bersinergi dengan aparat keamanan dalam meredam konflik.

"Kepada seluruh elemen masyarakat, mari tetap saling mendukung dan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi," ujarnya.