menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Bentrok Gegara KSO di Bengkalis, Kadus Pamesi: Jangan Masyarakat Jadi Korban

Bentrok Gegara KSO di Bengkalis, Kadus Pamesi: Jangan Masyarakat Jadi Korban

Bentrok Gegara KSO di Bengkalis, Kadus Pamesi: Jangan Masyarakat Jadi Korban
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu korban akibat bentrok KSO di Bengkalis dirawat di rumah sakit setelah mengalami luka tusuk. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, BENGKALIS - Konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) kembali memakan korban.

Bentrokan antara pekerja PT Palma Agung Betuah (PAB) dan kelompok yang diduga eks karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS) terjadi di area perkebunan eks PT SIS, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (22/12/2025) pagi.

Akibat kejadian itu, dua orang pekerja mengalami luka berat dan sedikitnya 11 kendaraan rusak parah.

Baca Juga:

Insiden terjadi sekitar pukul 10.40 WIB. Bentrokan bermula saat sekitar 45 orang pekerja PT PAB mendatangi area perkebunan seluas kurang lebih 700 hektare yang kini dikelola PT PAB melalui KSO dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Namun, setibanya di Pos 2 Desa Pamesi, rombongan pekerja PT PAB dihentikan dan dilarang masuk oleh sekelompok orang yang diduga merupakan eks karyawan PT SIS.

Adu mulut pun tak terhindarkan dan situasi memanas karena tidak ada perwakilan manajemen dari kedua perusahaan di lokasi.

Baca Juga:

Ketegangan yang berlangsung akhirnya berubah menjadi bentrokan fisik.

Aparat kepolisian dari Polsek Mandau bersama personel TNI segera turun ke lokasi untuk melerai perkelahian dan membubarkan massa guna mencegah konflik meluas.

Konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) di Bengkalis kembali memakan korban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI