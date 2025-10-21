menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Bentrok Pihak Perusahaan vs Warga di Rohil, 7 Orang Luka Serius, Polisi Masih Berjaga

Bentrok Pihak Perusahaan vs Warga di Rohil, 7 Orang Luka Serius, Polisi Masih Berjaga

Bentrok Pihak Perusahaan vs Warga di Rohil, 7 Orang Luka Serius, Polisi Masih Berjaga
Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni saat menjenguk warga yang mengalami luka. Foto: Dokumentasi Polres Rohil

jpnn.com, ROKAN HILIR - Ketegangan antara pihak PT Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) dan warga di Desa Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, berujung bentrok pada Senin siang (20/10).

Insiden terjadi setelah sekelompok warga dilaporkan kembali memasuki lahan perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tanpa izin.

Sebelum bentrokan, kedua pihak sebenarnya telah beberapa kali melakukan mediasi, termasuk satu kali pertemuan yang difasilitasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat.

Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan, terutama mengenai tuntutan warga agar perusahaan memperkerjakan masyarakat sekitar.

“Situasi memanas ketika sejumlah warga kembali memasuki area perkebunan PT UTS,” kata Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, Selasa (21/10).

Petugas keamanan perusahaan berusaha menghadang, namun adu mulut tak terelakkan dan berujung pada bentrokan fisik antara kedua pihak.

“Akibat insiden tersebut, tujuh orang mengalami luka-luka, terdiri atas dua orang dari pihak perusahaan dan lima orang dari kelompok masyarakat,” bebernya.

Korban dari pihak masyarakat saat ini dirawat di RS Awal Bros Bagan Batu, sementara korban dari pihak perusahaan telah mendapat perawatan medis dan tengah dimintai keterangan di Polres Rokan Hilir.

Polisi masih berjaga di lokasi untuk potensi bentrokan susulan pascabentrok pihak perusahaan vs warga pecah pada Senin siang (20/10)

