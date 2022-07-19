Bentrokan Berdarah di Tambak Menteng, Polisi Tangkap 15 Orang

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan sekitar 15 orang terkait bentrokan di Jalan Tambak, Menteng.

Dari ke-15 orang itu, tiga di antaranya diperiksa secara intensif untuk mengungkap penyebab dan kronologi bentrokan tersebut.

"Kami telah mengamankan tiga orang warga yang diduga terlibat, yaitu saudara S, saudara T, dan saudara U yang saat ini sudah diamankan di Polsek Menteng. Dilakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui asal-muasal peristiwa tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Minggu.

Ketiga orang berinisial S, T, dan U masih menjalani pemeriksaan di Polsek Menteng.

Selain memeriksa ketiga orang tersebut, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang diduga memicu bentrokan.

Ia menyebut, secara keseluruhan, polisi telah mengamankan sekitar 15 orang untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Mereka diperiksa dengan mengelompokkan berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak.

"Kalau untuk peristiwa itu secara keseluruhan kami melakukan pengamanan pemeriksaan secara intensif itu sejumlah kurang lebih 15 orang. Namun untuk klastering dalam peristiwa-peristiwa, kami beda-bedakan," ujarnya.