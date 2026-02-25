Bentrokan di Fidatan, DPRD Maluku Imbau Warga Kota Tual Jaga Suasana Tetap Kondusif

jpnn.com, MALUKU - Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang, mengajak seluruh masyarakat Kota Tual untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Imbauan tersebut disampaikan setelah kembali pecahnya bentrokan antarkelompok warga di Desa Fidatan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, pada Selasa (26/2/2026) sekitar pukul 17.00 WIT.

Aksi saling serang antarawarga Fidatan Kampung Lama dan Kampung Baru itu menyebabkan sejumlah korban, termasuk Kapolres Tual.

“Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah untuk berbenah diri dan memperdalam hubungan dengan Tuhan serta sesama manusia. Semoga kita semua dapat memahami makna sebenarnya dari bulan yang suci ini,” ungkap Yunus dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Yunus menilai momentum Ramadan seharusnya menjadi ruang refleksi dan penguatan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat nilai toleransi, serta meningkatkan kepedulian antarsesama.

Dia mengingatkan seluruh warga agar saling menghargai perbedaan, menjaga tutur kata dan perilaku, serta menghindari segala bentuk tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di lingkungan masing-masing.

Selain itu, Yunus menekankan menjaga stabilitas keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat.