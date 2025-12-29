Bentrokan Sempat Pecah di Ambon, Polisi Pastikan Situasi Terkini Sudah Kondusif

jpnn.com, AMBON - Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah yang terjadi bentrokan antarkelompok pemuda di kawasan kampus Universitas Islam Negeri AM Sangadji, Kota Ambon telah kondusif.

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Yoga Prima Putra Setya mengatakan kondisi di sekitar RW 019, kawasan UIN AMSA berangsur normal setelah aparat gabungan melakukan pengamanan intensif serta pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Situasi sudah mulai kondusif. Aktivitas warga juga berangsur kembali normal. Pak Kapolda dan Pak Wakil Gubernur turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi keamanan sekaligus berdialog dengan warga,” kata dia.

Dia menjelaskan pemantauan langsung tersebut dilakukan oleh Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto bersama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat pascabentrok yang terjadi.

Dalam kunjungan itu, Kapolda Maluku didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Yoga Prima Putra Setya, Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Reflie Romondor, Dirsamapta Kombes Pol Agus Pujianto, Dirintelkam Kombes Pol I Gede Arsana, Direskrimsus Kombes Pol Piter Yanottama, serta Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi.

Dia menyebut kepolisian akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan guna mencegah terjadinya bentrokan susulan serta memastikan stabilitas kamtibmas tetap terjaga.

“Walaupun situasi sudah terkendali, kami tidak akan mentoleransi segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Sudah banyak korban dari kedua belah pihak, sehingga siapa pun yang membawa senjata tajam atau bahan berbahaya lainnya akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Ambon untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana, serta mempercayakan sepenuhnya penanganan keamanan kepada aparat.