Bentuk Perjalanan Sunyi, Adhitia Sofyan Lepas Observasi Transisi dalam Format CD

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Adhitia Sofyan merilis album penuh berbahasa Indonesia pertamanya, Observasi Transisi.

Album hasil kerja sama dengan label rekaman demajors itu dirilis dalam format compact disc (CD) pada 18 September 2026.

Kehadiran rilisan fisik ini menjadi wujud nyata dari perjalanan karya Adhitia Sofyan sekaligus jawaban bagi para pendengar dan kolektor yang merindukan jalinan intim dengan musik melalui media audio fisik.

Di tengah hiruk-pikuk dan laju dunia yang kian cepat, Observasi Transisi disajikan sebagai ruang tenang untuk mengajak pendengarnya melambat, memberi jarak sejenak, dan menyambut kesendirian.

Album tersebut menjadi perjalanan reflektif tentang bagaimana manusia memahami perubahan serta berdialog dengan diri sendiri tanpa harus terburu-buru bertindak.

Secara tematik, album itu tercipta dari pengamatan mendalam Adhitia Sofyan atas momen-momen perubahan perasaan dan pergeseran sudut pandang hidup.

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Melalui album ini, dia berharap pendengar bisa mundur sejenak untuk memperhatikan hidup sebagai pengamat tanpa harus terbawa emosi, sehingga dapat lebih terbuka dalam menjalani setiap prosesnya.

Dari segi musikalitas, Observasi Transisi menandai kembalinya Adhitia Sofyan ke format akustik yang menjadi ciri khasnya, namun dengan penambahan warna baru lewat sentuhan bossanova dan alunan aransemen string section.