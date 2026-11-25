Bentuk Tim Khusus, Gubernur Iqbal Kawal Langsung Percepatan Investasi di NTB
jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengawal langsung percepatan investasi di daerahnya. Tujuannya, pengangguran dan kemiskinan di NTB bisa segera teratasi.
Salah satunya dengan membentuk Tim Terpadu Fasilitasi Penanaman Modal yang secara intensif dia kawal dengan menggandeng sejumlah mitra strategis.
“Tim ini bukan tim business as usual, tetapi tim yang benar-benar dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat investasi, dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan,” kata Lalu Iqbal saat mengumpulkan tim tersebut di Gema Coffee, Mataram, NTB, Selasa, 24 November 2026.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 160 ribu orang, yang terdiri atas sekitar 100 ribu pengangguran dan 60 ribu angkatan kerja baru setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi tak bisa menjadi solusi untuk mengatasinya.
Hal ini karena setiap satu persen pertumbuhan ekonomi di NTB diperkirakan mampu menyerap rata-rata sekitar 5.000 tenaga kerja.
Artinya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 7,3 persen sekalipun belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan lapangan kerja tersebut.
Selain melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait investasi, tim tersebut juga menggandeng Bank NTB Syariah untuk memperkuat dukungan sektor perbankan terhadap percepatan realisasi investasi di NTB.
Dalam arahannya, Iqbal menekankan pentingnya perubahan pola kerja pemerintah dalam menangani investasi. Tim tidak hanya bertugas memfasilitasi masuknya investor, tetapi juga secara aktif mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor hingga proyek dapat direalisasikan.
Gubernur NTB mendorong pengembangan investasi di sektor strategis, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, energi terbarukan, dan transportasi
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