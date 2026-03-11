menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bepe Bocorkan Kerangka Persija Jakarta Musim Depan, Nama Pemain Sudah di Kantong

Bepe Bocorkan Kerangka Persija Jakarta Musim Depan, Nama Pemain Sudah di Kantong

Bepe Bocorkan Kerangka Persija Jakarta Musim Depan, Nama Pemain Sudah di Kantong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas. Foto: Persija.

jpnn.com - Direktur olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas mulai membuka gambaran awal mengenai rencana pembentukan tim Macan Kemayoran untuk musim depan.

Pria yang karib disapa Bepe itu menyebut manajemen sudah melakukan pembicaraan internal untuk menyusun kerangka skuad yang akan dipertahankan maupun diperkuat.

Hal itu disampaikan Bepe, sapaan akrabnya, saat menghadiri agenda Ngopi Bareng Persija di Persija Galeri, Selasa (10/3/2026) sore.

Baca Juga:

Dalam forum tersebut, legenda sepak bola nasional itu mengungkapkan bahwa proses perencanaan tim sebenarnya sudah mulai berjalan.

"Saya pernah bilang bahwa pemain-pemain Persija ini memiliki opsi (perpanjangan) dalam kontraknya. Ingat, ya? Ada satu plus berapa, satu plus berapa."

"Nah, saat ini kami sudah mulai berdiskusi. Saya, Pak Panca, serta manajer tim (Ardhi Tjahjoko) sudah mulai mengobrol tentang kira-kira kerangka musim depan akan seperti apa."

Baca Juga:

"Jadi, pemain yang perform itu siapa saja, lalu pemain siapa yang akan kami ambil musim depan, itu sudah menjadi bagian dari tugas kami," jelasnya.

Menurut Bepe, kedatangan pemain baru juga merupakan bagian dari langkah awal memperkuat kedalaman skuad, bukan sekadar menggantikan pemain lama.

Bambang Pamungkas mulai membuka gambaran awal mengenai rencana pembentukan tim Macan Kemayoran untuk musim depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI