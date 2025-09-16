BePro Jakarta Siap Dukung dan Wujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA -

BePro Jakarta menetapkan lima program prioritas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Minggu (14/9).

Program tersebut diharapkan dapat segera diluncurkan seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BePro.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BePro Jakarta, Benigno Mandela menjelaskan bahwa pihaknya juga mengusulkan pembentukan nomenklatur bidang kesehatan dalam kepengurusan organisasi.

“Bidang kesehatan memiliki cakupan luas dan penting bagi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari BePro,” ujar Benigno dalam penutupan Rakerda.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina DPP BePro KRMP Ibnu Sulistyo Riza Pradipto, Ketua Dewan Penasehat BePro sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian, serta Ketua Umum DPP BePro Lutfi Dipa Nawahasta beserta jajaran pengurus.

Transformasi BePro

Lebih lanjut, Benigno memaparkan bahwa BePro yang awalnya lahir sebagai Relawan Bersama Prabowo kini telah bertransformasi menjadi Perkumpulan Profesional Muda Indonesia dengan identitas baru, Beyond Professional.