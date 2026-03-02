Berada di Dubai, Agnez Mo Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo yang tengah berada di Dubai menyampaikan kabar terkini terkait kondisinya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memastikan dalam keadaan aman meski Dubai sempat dikabarkan terkena dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

"Aku aman, keadaan mungkin terlihat tegang di internet, tetapi tolong jangan percaya semua yang kalian lihat di media," ungkap Agnez Mo, Senin (2/3).

"Aku harus menyampaikan sedikit pernyataan di sini dan sebenarnya, banyak teman dan orang terdekat mengirimiku pesan yang sangat khawatir karena membaca berita utama yang sama sekali tidak benar," sambungnya.

Agnez Mo mengatakan dirinya berada di tempat yang aman. Lagipula menurutnya kondisi di Dubai tidak seburuk yang dikabarkan di media sosial.

Pelantun Matahariku itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak terjebak atau pun sedang berlindung.

"Kami benar-benar baik-baik saja, teman-teman. Jadi, tolong, kalian tahu, kami berusaha untuk tetap aman," jelasnya.

Diketahui, Iran sedang berperang melawan Amerika Serikat dan Israel.