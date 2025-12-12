Beradu Akting dengan Adik di Film Rajah, Aditya Zoni Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Aktor Aditya Zoni untuk kali pertama beradu akting dengan adiknya, Panji Zoni.

Kakak beradik itu membintangi film horor thriller terbaru berjudul Rajah.

Aditya Zoni mengakui sempat canggung saat kali pertama berakting dengan sang adik.

Pasalnya, ini pertama kali dirinya dan Panji Zoni terlibat dalam satu proyek yang sama.

"Jadi, memang ini pertama kali, kan, kami akting bareng, kan. Kayak benar-benar beradu akting berdua itu, ya kan. Memang agak canggung awalnya," ujar Aditya Zoni dalam acara peluncuran official Trailer dan Poster film Rajah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (11/12) malam.

"Tetapi lama-kelamaan, ya, karena sudah terbiasa di dalam rumah beitu kan, jadi kayak ya sudah jadi kami mengalir saja," sambungnya.

Baca Juga: Kekecewaan Aditya Zoni Melihat Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Namun, dia menuturkan bahwa dirinya tak banyak memiliki scene bareng Panji dalam film Rajah.

"Scene bareng enggak (banyak), jarang. Beda, beda cerita soalnya," kata Aditya Zoni.