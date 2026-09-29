Beradu Akting dengan Lydia Kandou, Lukman Sardi Ungkap Adegan Paling Berkesan

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktor Lukman Sardi kembali memerankan Romo Rendra dalam sekuel Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.

Ketika ditanyai mengenai momen paling berkesan dalam film tersebut, dia memilih adegan perbincangannya dengan tokoh Suster Aloysia, yang diperankan oleh Lydia Kandou, di atas jembatan sebagai adegan favoritnya.

"Bisa satu scene bersama Tante Lydia Kandou tuh sesuatu yang luar biasa buat saya. She is one of the legend dan dia orang yang sangat luar biasa lah," ujar Lukman Sardi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Meski begitu, dia mengakui bahwa dirinya sejak awal sudah merasa gugup melakoni adegan tersebut.

"Pokoknya kalau waktu itu saya mengalamin syuting tuh dari awal sebenarnya saya sudah lumayan nervous," kata Lukman Sardi.

Sebab, adegan yang dilakoninya kala itu sarat akan makna mendalam yang mempertemukan dua karakter dengan ikatan batin yang sangat kuat.

"Nervous banget karena itu sebuah scene yang mungkin kelihatannya biasa saja, tapi it's so meaningful. Bagaimana pembicaraan antara Romo Rendra dan Suster Aloysia yang memang, apalagi Suster Aloysia itu sudah sangat mengenal Romo Rendra itu seperti apa," tuturnya.

Menurutnya, adegan di jembatan itu memperlihatkan sisi humanis seorang pemuka agama yang mungkin jarang disorot.