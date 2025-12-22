Beradu Akting Lagi dengan Stefan William, Marshanda Ungkap soal Chemistry

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda kembali beradu akting dengan Stefan William dalam proyek series terbaru.

Mereka kini berakting dalam series WeTV Original berjudul Melindungi Selamanya.

Marshanda mengaku tak kesulitan membangun chemistry dengan Stefan William.

"Dengan pernahnya kami satu judul bareng sebelum ini kalau menurutku, sih, membuat lebih cair ya suasananya, lebih gampang untuk membangun chemistry," ujar Marshanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Hal itu pun membantu dirinya dalam mengeksplor adegan-adegan yang ada di series tersebut.

Terlebih Marshanda memiliki cukup banyak scene bareng Stefan William.

"Karena memang di judul yang ini kami lebih banyak scene bareng-barengnya, ada growth, ada pertumbuhan maksudnya hubungannya tuh ada berbeda-beda gitu ada dari teman, ada yang dari ada rasa, ada romance-nya, ada kayak percaya enggak percaya ini berbohong apa bener apa enggak kayak begitu-begitu lebih dinamikanya lebih kayak begitu yang di kali ini," ucap Marshanda.

"Jadi, penting banget buat merasa sudah nyaman begitu untuk bangun chemistry dan aku ngerasain itu di sini," sambungnya.