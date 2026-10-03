Beragam Kreativitas Pelajar di AQUA DBL 2026 Memaknai Hari Batik Nasional

jpnn.com - SURABAYA - Peringatan Hari Batik Nasional (2 Oktober) dimaknai oleh beberapa penampilan tim tari modern pada AQUA DBL Dance 2026.

SMAN 6 Surabaya mencuri perhatian dengan membawa batik sebagai bagian utama konsep penampilan, mulai dari kostum, properti, koreografi, hingga musik.

Perwakilan tim tari SDOB (Sixers Dance One Blood) Keisha mengungkapkan alasan membawa tema tersebut untuk lebih mengenalkan batik yang merupakan warisan budaya ke kalangan lebih luas lagi.

“Kami ingin membawa batik dari image tradisional itu ke arah modern. Semoga batik tidak hanya diakui UNESCO, tetapi batik itu bisa kayak mendunia,” ujar Keisha.

Tim tari modern SMAN 6 Surabaya memadukan batik sebagai properti utama penampilan mereka.

Properti batik yang mereka pakai dibeli bersama kemudian dijahit dan ditempel pada kostum mereka.

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Batik bukan hanya menjadi sesuatu yang mereka pakai, tetapi para penari juga terlibat langsung dalam mengolahnya menjadi bagian dari karya.

Beberapa tim tari modern lainnya seperti SMAN 2 Jombang, SMAN 2 Bandung, SMAN 1 Yogyakarta, dan SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta juga membawa tema batik dalam penampilan mereka.