Beraksi 28 Kali di Jakarta Pusat, Penjambret Akhirnya Diringkus Polisi

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Sektor Metro Gambir menangkap dua tersangka kasus penjambretan telepon seluler, yakni NAR yang berperan sebagai pemetik atau eksekutor, dan SS penadah. Tersangka NAR diduga sudah beraksi 28 kali pada tempat kejadian perkara di wilayah Jakarta Pusat.

"Kalau ditotal ini ada 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. TKP ini baru yang disebutkan saja, belum laporan yang dilaporkan oleh warga, kami yakin lebih banyak dari itu," kata Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Ady Wijaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/10).

Dia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait kehilangan telepon seluler. Polisi kemudian melakukan penelitian, asesmen dan analisis terhadap sejumlah laporan hingga menemukan salah satu ponsel korban yang dapat dilacak.

Agus menyampaikan penyidik menangkap SS di kawasan Kemayoran. Dari pemeriksaan terhadap SS, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan NAR yang kemudian ditangkap di Jalan Komarudin Lama, yakni perbatasan antara Jakarta Timur dan Kota Bekasi.

"Pada saat menyamar menjadi pengamen, ternyata betul pintunya dibuka dan langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat itu, yaitu pelaku pemetik atas inisial NAR," ujarnya.

Dari lokasi penangkapan NAR, polisi mengamankan jaket, helm, dan sepeda motor Kawasaki Ninja. Sementara itu, dari SS polisi menyita tiga ponsel, yakni iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro, dan iPhone 7.

Polisi mencatat 11 TKP berada di wilayah Gambir, satu TKP di wilayah Polres, lima TKP di Sawah Besar, tiga TKP di Menteng, dua TKP di Tanah Abang, dan satu TKP di Kemayoran.

NAR dijerat Pasal 477 Subsider Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Sementara itu, SS dijerat Pasal 592 Ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.