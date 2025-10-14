menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Beraksi di 10 TKP, Junaidi Akhirnya Ditangkap Polisi

Beraksi di 10 TKP, Junaidi Akhirnya Ditangkap Polisi

Beraksi di 10 TKP, Junaidi Akhirnya Ditangkap Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Juna, tersangka kasus curanmor saat diamankan di Polrestabes Palembang pada Senin (13/10/2025) malam. Foto: Dok. Polrestabes Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Junaidi (25), warga Jalan RHA Arifai Cekyan, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang ditangkap anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pidum.

Tersangka kasus pencurian sepeda motor atau curanmor tersebut ternyata sudah beraksi di 10 tempat kejadian perkara (TKP).

Terakhir, pelaku beraksi di Jalan S Parman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Selasa, (09/9/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

Kejadian berawal saat korban yakni Ali Agam (60) baru pulang dari belanja dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street warna hitam bernopol BG 3596AEG tahun 2022.

Sesampai di tempat kejadian perkara, Ali memarkirkan motor di teras depan warung pinggir jalan.

Karena buru-buru mau buang air, korban lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor. Setelah itu korban ke dapur mengambil minum lalu ke depan untuk memasukkan sepeda motor ke dalam warung.

Baca Juga:

Akan tetapi, ternyata sepeda motor korban sudah tidak berada di lokasi.

Korban pun melihat rekaman kamera CCTV. Dalam rekaman terlihat 1 orang laki-laki mengambil sepeda motor korban.

Junaidi (25), warga Jalan RHA Arifai Cekyan, Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang ditangkap anggota Sat Reskrim Polrestabes Palembang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI