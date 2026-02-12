Beraksi di 15 TKP, Spesialis Curanmor di Palembang Diringkus Polisi

jpnn.com, PALEMBANG - Pelarian M. Manda (23) spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) yang telah beraksi di belasan lokasi berakhir di tangan Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang.

Warga Jalan Terusan, Kelurahan 5 Ulu ini diringkus petugas saat berada di sebuah bengkel motor di kawasan Si. Pang Sungki, Kertapati Palembang, Selasa (10/2) sore.

Penangkapan yang dipimpin Kasubnit Opsnal Ipda Popay ini sempat diwarnai ketegangan. Pasalnya, pelaku yang menyadari kedatangan petugas berpakaian sipil mencoba melarikan diri.

Namun, kesigapan anggota di lapangan berhasil melumpuhkan pelaku.

Kronologi kejadian terakhir di kawasan Rumah Susun di Jalan Radial, Kelurahan 26 Ilir dengan korban bernama Parhan Repaldi (24) mendapati sepeda motor bernopol BG 5662 AED miliknya raib dari prakiraan saat hendak pergi bekerja.

"Benar, tersangka Manda kami tangkap menindaklanjuti laporan korban. Setah penyelidikan selama dua hari. Keberadaan pelaku terendus di kawasan Kertapati Palembang," ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP M. Jeri P, Kamis (12/2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa sepak terjang pelaku jauh lebih luas dari laporan yang masuk.

"Tersangka mengaku telah beraksi di banyak titik, kurang lebih 1& TKP berbeda," kata Jedi.