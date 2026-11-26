jpnn.com, JAMBI - Polisi mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Kota Jambi.

Petugas menangkap tersangka AS (36) yang merupakan spesialis pelaku curanmor dan telah beraksi di 23 tempat kejadian perkara (TKP).

"Tersangka AS warga Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ditangkap karena mencoba mencuri sepeda motor korban di Jalan M. Husni Thamrin RT.13 Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi," kata Kapolresta Jambi Kombes Ananto Herlambang, Rabu.

Pelaku diamankan warga pada Senin (23/11) sekira pukul 22.20 WIB setelah mendengar teriakan maling dari salah satu rumah warga. Saksi kemudian memberitahukan kepada korban bahwa sepeda motornya hendak dicuri.

Suami korban bersama saksi dan warga sekitar kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap.

Warga selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar, dan anggota Polsek Pasar langsung mendatangi TKP serta mengamankan pelaku pada Selasa, (24/11) sekira pukul 00.03 WIB.

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Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di 23 TKP, antara lain di wilayah Telanaipura, Jelutung, dan Jambi Selatan dengan berbagai merek sepeda motor.

"Saat ini AS sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan sesuai dengan Pasal 476 jo Pasal 53 KUHP dengan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi BH 4915 VQ," kata Kombes Pol Ananto Herlambang.