Beraksi di 28 TKP, Komplotan Curanmor Ditangkap, 1 Terpaksa Ditembak

Beraksi di 28 TKP, Komplotan Curanmor Ditangkap, 1 Terpaksa Ditembak

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Jerry Juana Putra merilis pengungkapan kasus curanmor di kawasan Pekanbaru, Riau pada Selasa (11/11). Foto: Dok. Polresta Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Tim Satreskrim Polresta Pekanbaru menangkap 4 pelaku utama dari komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Pekanbaru.

Satu di antara pelaku terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan saat ditangkap.

Kasatreskrim Kompol Berry Juana Putra mengatakan penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan dari 4 laporan polisi periode Agustus hingga Oktober 2025.

“Dari pengembangan tersebut, total sudah ada 28 tempat kejadian perkara (TKP) yang kami ungkap,” ungkap Kompol Berry, Selasa (11/11).

Empat pelaku utama yang diamankan yakni FR alias Fauzi, RK alias Edo, MS alias Anto Bae, dan GO alias Juli.

Tersangka beraksi di sejumlah lokasi di Pekanbaru, seperti Jalan Serasi, Jalan Tengku Bay, Jalan SMA Amin, dan Jalan Rowosari.

Para pelaku biasa menyasar motor yang ditinggalkan pemilik dalam keadaan lengah, terutama saat malam hari.

FR alias Fauzi diketahui berperan dominan dalam kelompok tersebut 

