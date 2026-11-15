Beraksi di Bekasi, 2 Pelaku Begal Dikepung-Diamuk Massa, Babak Belur

jpnn.com, BEKASI - Dua pemuda pelaku begal diamankan petugas Polres Metro Bekasi.

Pelaku berinisial IH (24) dan J (25) diamankan polisi setelah sempat tertangkap warga seusai beraksi di Jalan Raya Kampung Tenjolaut, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, pukul 22.00 WIB.

Para pelaku merupakan warga Kampung Blokang, Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

"Petugas membawa kedua pelaku ke mapolsek terdekat setelah diamankan warga. Saat ini keduanya menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut," kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani, Sabtu.

Dia menjelaskan peristiwa ini bermula saat korban AK (21), pelajar asal Sukawangi, tengah berboncengan sepeda motor Honda Beat Street bersama rekannya, AS dan melintas di lokasi kejadian.

Tiba-tiba, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda PCX bernomor polisi B 5432 FFH memepet kendaraan korban dan langsung merampas satu unit telepon genggam milik korban.

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Korban bersama rekannya yang tak tinggal diam berupaya mengejar pelaku hingga ke Jalan Kampung Cabang Pulobambu, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya.

Di lokasi tersebut, pelaku menghentikan kendaraan lalu turun sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.