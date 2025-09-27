Beraksi di Depan Gubernur Pramono Anung, Copet Terekam Video

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pegawai Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat jadi korban copet.

Dua pria nekat mencopet ponsel milik korban saat puncak Abang None Jakarta 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (29/9) malam.

Dari video yang dibagikan Kepala Seksi Industri Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekref) Jakarta Barat Sanyoto, kedua pelaku melancarkan aksinya saat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno tiba di lokasi acara tersebut.

Tepat di sisi kanan Pramono Anung, seorang copet yang mengenakan sweater hitam bertuliskan angka 77, beraksi mengambil telepon seluler (ponsel) milik korban bernama Farhan Fauzan.

Dalam rekaman itu, Farhan tengah sibuk memegang kamera untuk meliput kedatangan orang nomor 1 dan 2 di Jakarta itu.

Setelah ponsel diambil oleh pria sweter hitam, pelaku itu langsung mendekat dan memberikannya curian kepada rekannya.

Pria itu mengenakan kemeja biru yang dibalut jaket hitam. Saat kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, si pria berkemeja rapi itu pura-pura merekam layaknya seorang wartawan.

Kejadian itu pun dibenarkan oleh Kepala Seksi Industri Suku Dinas (Sudin) Parekref Jakarta Barat Sanyoto. Bahkan, dia sudah memviralkan kejadian ini dan aksi kedua pencopet itu terekam jelas.