Beraksi di Sarinah, Padi Reborn Kirim Doa untuk Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn, turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Penampilan Padi Reborn disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Sebelum melanjutkan aksi panggung, vokalis Andi Fadly menyapa penonton dan mengajak meneriakkan kata Merdeka.

Selain itu, Padi Reborn juga menyampaikan doa dan rasa simpati untuk saudara-saudara yang sedang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Di tengah kebahagiaan ini, kami juga ingin menyampaikan doa dan rasa simpati untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT dan berbagai daerah di Indonesia yang sedang mengalami bencana,” kata Fadly Padi Reborn di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (17/8).

Pelantun Mahadewi itu berharap masyarakat Indonesia terus menjaga persatuan dan saling menguatkan, terutama ketika sebagian lainnya sedang menghadapi musibah.

“Semoga kita selalu menjadi satu bangsa yang bisa saling bersatu dan saling menguatkan. Amin,” tambahnya.

Setelah menyampaikan pesan tersebut, Padi Reborn melanjutkan penampilan dan mengajak penonton bernyanyi bersama.

Suasana pun semakin meriah ketika penonton ikut bernyanyi dan menikmati penampilan grup yang dikenal lewat sejumlah lagu seperti Sobat dan Kasih Tak Sampai itu. (Kontributor: Intan Ramadani)