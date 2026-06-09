Beraksi di Siang Hari, 2 Begal di Bandung Diringkus Polisi

jpnn.com - BANDUNG - Unit Reskrim Polsek Cicendo menangkap dua begal telepon seluler di kawasan Bundaran Doggy, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/6) sekitar pukul 13.00 WIB.

Polisi mengidentifikasi kedua tersangka masing-masing bernama Arif Safari (38), seorang buruh asal Bandung, dan Yudi Kurniadi (29), warga Sumedang. Sementara itu, korban dalam peristiwa tersebut diketahui bernama Alma Julyani Suparman.

Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyaksikan aksi perampasan tersebut.

Saat kejadian, korban yang berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor. Korban yang dibonceng kemudian menggunakan ponsel untuk menghubungi rekan kerjanya.

Tiba-tiba, pelaku memepet korban lalu merampas handphone yang sedang digunakan.

“Korban berteriak sehingga warga yang berada di sekitar lokasi langsung membantu melakukan pengejaran," kata Darno saat ditemui di Mapolsek Cicendo, Selasa (9/6).

Lokasi kejadian tidak jauh dari pos polisi. Anggota yang mendapat informasi kejadian itu langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua pelaku.

Darno menjelaskan bahwa kedua pelaku tidak menggunakan senjata tajam saat beraksi. Namun, polisi menemukan indikasi bahwa aksi itu sudah direncanakan sebelumnya. Sebab, sepeda motor yang digunakan pelaku tidak dilengkapi pelat nomor kendaraan di depan maupun belakang. “Diduga memang sudah ada niat untuk melakukan aksi tersebut," ungkapnya.