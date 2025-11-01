menu
JPNN.com » Kriminal » Beraksi di Tanjung Priok, 2 Maling Helm Diamuk Massa

Beraksi di Tanjung Priok, 2 Maling Helm Diamuk Massa

Beraksi di Tanjung Priok, 2 Maling Helm Diamuk Massa
Ilustrasi - pelaku ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - RA (36) dan VA (29) diamuk massa setelah tertangkap basah maling helm di Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.

Untungnya dua pria itu segera diamankan petugas kepolisian.

"Kedua pelaku sudah dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro, Jumat.

Dia mengatakan kedua pelaku ini terciduk melakukan aksi pencurian helm di daerah setempat.

Hal ini memicu kemarahan warga dan melakukan aksi kekerasan kepada kedua pelaku.

"Alhamdulillah petugas datang tepat waktu dan mengamankan kedua pelaku dari amukan warga," kata dia.

Selain itu, petugas kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 

Handam menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada Jumat siang sekitar pukul 11.30 WIB.

Dua maling helm nyaris mati diamuk massa setelah tertangkap basah warga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

