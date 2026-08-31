BerandaMAS Tawarkan Hunian Berbasis Energi, Cicilan Mulai dari Rp 4 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Permata Graha Nusantara (PGNMAS) memperkenalkan konsep hunian berbasis energi melalui berandaMAS dalam Danantara Housing Expo 2026.

Pameran tersebut berlangsung di NICE, PIK 2, Tangerang, pada 27-30 Agustus 2026.

BerandaMAS mengusung konsep Indonesia First Energy-Based Housing Estate dengan menggabungkan pemanfaatan gas bumi, energi surya, teknologi digital, dan fasilitas kawasan.

Direktur Utama PGNMAS Dian Kuncoro mengatakan konsep tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman sekaligus efisien.

"Kami menghadirkan alternatif hunian dengan ekosistem energi dan teknologi yang terintegrasi," kata Dian dalam keterangannta, Senin (31/8).

Dari sisi energi, setiap rumah di berandaMAS terhubung dengan jaringan gas bumi PGN.

Pasokan gas tersedia selama 24 jam dan diklaim dapat membantu menekan biaya energi rumah tangga hingga sekitar 50 persen per bulan.

Hunian tersebut juga dilengkapi panel surya berkapasitas 1.300 watt peak.