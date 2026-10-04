Beranggotakan 3 Remaja, Mudgarden Perkenalkan Lagu Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Band rock pendatang baru, Mudgarden resmi memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia.

Trio remaja Firza (drum), Nelson Zaky (gitar/vokal), dan Bagas (bass) itu mengawali perkenalan lewat lagu perdana yang bertitel Berag.

Di tengah gempuran tren yang ada, Mudgarden memilih menghadirkan energi rock yang jujur, mentah, spontan, dan apa adanya.

Sejak pertama kali dilepas ke publik, single Berag langsung memancing rasa penasaran sekaligus menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Judul yang dipilih memang terdengar sangat nyeleneh dan sensasional bagi sebagian orang, namun di sinilah letak daya tarik utama dari band muda tersebut. Berani tampil beda tanpa harus terjebak dalam pakem industri yang kaku.

Mudgarden menyatakan lagu Berag menyimpan filosofi psikologis yang mendalam dan sangat dekat dengan realitas kehidupan anak muda, khususnya dinamika percintaan.

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Perumpamaan yang diusung dalam lagu ini menggambarkan situasi mental seseorang ketika sedang merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya atau saat terjebak dalam perasaan yang terpendam.

Filosofi sederhananya adalah bahwa makin sebuah perasaan itu ditahan dan disembunyikan, maka akan semakin terasa menyesakkan dada, sehingga pada titik tertentu kadang kala satu-satunya jalan keluar yang paling logis agar seseorang bisa merasa lega adalah dengan melepaskannya begitu saja tanpa perlu overthinking.