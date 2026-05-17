Berangkat Ibadah Haji Bertepatan dengan Anniversarry ke-15, Ashanty Ungkap Hal Ini

Penyanyi Ashanty dan suaminya, Anang Hermansyah. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rasa haru dan bahagia tengah dirasakan oleh pasangan artis Ashanty dan Anang Hermansyah.

Adapun kebahagiaan itu dirasakan pasangan tersebut menjelang keberangkatan mereka menunaikan ibadah haji tahun ini.

Tak sekadar perjalanan spiritual biasa, momen tersebut terasa semakin spesial karena bertepatan dengan anniversary pernikahan mereka yang ke-15.

Bagi Ashanty, perjalanan haji kali ini terasa layaknya honeymoon atau bulan madu, dengan nuansa yang jauh lebih mendalam dan penuh makna.

"Sama suami dong. Kan, honeymoon yang masyaallah lah ya," ujar Ashanty di kawasan Cinere, Jawa Barat, pada Jumat (15/5).

Dia masih merasa sulit percaya lantaran bisa merayakan anniversary di tempat paling suci bagi umat Islam.

Sebab dia dan suami berkesempatan untuk memperingati hari pernikahan dengan cara yang begitu sakral dan penuh keberkahan, yakni menunaikan ibadah haji bersama.

"15 tahun masyaallah. Jadi, kami benar-benar spesial banget begitu kali ini karena bisa merayakan anniversary pernikahan kami tuh naik haji. Itu yang aduh masyaallah banget," ucap Ashanty.

